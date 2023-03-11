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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض أي تدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية أو التعدي على قوانين بلادنا.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الجمعة، إن ثوابت سياستنا تقوم على المساواة وترفض التمييز العنصري.

الرئيس التونسي: لن نقبل بأي تدخلات خارجية في شأننا الداخلي

وشدد الرئيس التونسي على أن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية، كما أنها لا تقبل كذلك التدخل في شؤونها الداخلية.

وخلال اللقاء، بيّن سعيد بأنه لا توجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية، ولا توجد دولة في العالم تقبل أن تتولى مجموعات إحداث محاكم خاصة بالأحوال الشخصية، مجددا رفض تونس التعدي على قوانينها.

وحول العلاقات مع سوريا، أكد الرئيس التونسي أنه لا بد من اتخاذ قرار فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي في دمشق، مؤكدا رفض بلاده القاطع لتقسيم سوريا.