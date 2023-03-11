شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية الإمارات يؤكد أن عودة علاقات السعودية وإيران خطوة هامة للمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشرف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي تداعيات استئناف العلاقات السعودية الإيرانية مؤكدا أنها "خطوة هامة" للمنطقة.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "عودة العلاقات بين السعودية وإيران تشكل خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".

ومساء الجمعة، أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية التوصل إلى اتفاق، برعاية صينية، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه على إثر محادثات، "تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعي معارض.