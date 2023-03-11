شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. "حرف واحد" يُحدد مصير عقد الإيجار.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشرعيى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حرف واحد يحدد مصير عقد الإيجار"، استعرض خلاله مدى خطورة صياغة عقد الإيجار لدى المالك والمستأجر حيث أن "حرف واحد" فى عقد الإيجار ينهيه ويمده، كما أن العقود المطبوعة والصياغات الجاهزة تؤدى لضياع الحق، ولفظا "مدة" و"مدد" يحولان العقد لـ"حقل ألغام"، وخبير قانونى يوضح المخاطر، وإليكم التفاصيل كاملة:

"حرف واحد" يُحدد مصير عقد الإيجار.. العقود المطبوعة والصياغات الجاهزة تؤدى لضياع الحق.. لفظا "مدة" و"مدد" يحولان العقد لـ"حقل ألغام".. "النقض" تتصدى للأزمة.. وخبير قانونى يوضح المخاطر

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