انت الان تتابع خبر "لن تؤثر على التطبيع".. مسؤول إسرائيلي يكشف كواليس مفاوضات السعودية وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حين لم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على استئناف العلاقات بين طهران والرياض الذي توسطت فيه الصين وأُعلن عنه الجمعة، لكن مراسلين دبلوماسيين مرافقين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في زيارته لروما، نقلوا عن المسؤول الكبير قوله إن التقارب بين الرياض وطهران بدأ قبل نحو عام وشمل زيارات متبادلة.حيث قال المسؤول إن السعودية شعرت بأن موقف الغرب تجاه إيران أصبح ضعيفاً. وأضاف أن ذلك لن يؤثر على محاولة "إسرائيل" إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض.

في حين نقلت إذاعة كان ومحطة (ريشيت 13) الإخبارية عن المسؤول، قوله إن العامل الحاسم لـ"إسرائيل" ليس الطبيعة الرسمية للعلاقات السعودية الإيرانية، بل موقف الغرب تجاه طهران.

في السياق ذاته يقول نتنياهو إنه يريد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية، متوسعاً في اتفاقيات التطبيع التي توصلت إليها "إسرائيل" مع الإمارات والبحرين في 2020 بوساطة أمريكية.

كما أعربت "إسرائيل" ودول الخليج العربية عن قلقها من برامج إيران النووية والصاروخية وشبكة وكلائها. لكن في الوقت الذي باركت فيه السعودية الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، لم تعترف رسمياً بـ"إسرائيل"؛ في ظل عدم التوصل إلى قرار بشأن إقامة دولة فلسطينية.

في حين وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إعادة العلاقات بين السعودية وإيران بأنها "فشل ذريع وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية".

إطلاع واشنطن على تفاصيل المفاوضات السعودية الإيرانية

من جهته، ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن السعودية أبقت واشنطن على اطلاع بشأن محادثاتها مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة لم تشارك فيها بصورة مباشرة.

قال كيربي إن خارطة الطريق التي أُعلنت اليوم كانت فيما يبدو، نتيجة لعدة جولات من المحادثات التي عُقد بعضها في بغداد وسلطنة عمان، موضحاً أن الولايات المتحدة أيدت هذه العملية باعتبار أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن وما وصفه بالعدوان الإيراني. وأضاف: "السعوديون أبقونا بالفعل على اطلاع بشأن هذه المحادثات التي كانوا يجرونها، تماماً مثلما نبلغهم بأنشطتنا، لكننا لم نشارك بصورة مباشرة".

عبّر عن اعتقاد البيت الأبيض أن الضغط الداخلي والخارجي، الذي تضمّن ردعاً سعودياً فعالاً لهجمات إيران ووكلائها، أتى بإيران في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات. وقال: "ندعم أي جهود من شأنها تخفيف حدة التوترات هناك وفي المنطقة. نعتقد أن هذا في مصلحتنا، وهو شيء عملنا عليه من خلال مزيجنا الفعال من الردع والدبلوماسية".

أما بالنسبة لتطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"، فقال كيربي: "غير واضح إن كان هذا الترتيب له تأثير على ذلك أو يهدف للتعامل معه، لكننا نواصل بلا شك، دعم التطبيع".

جدير بالذكر أن إيران والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات بعد قطيعة دبلوماسية استمرت سبع سنوات، وهددت الاستقرار والأمن بالخليج، وساعدت في تأجيج الصراعات بالشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.

جاء الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات كانت غير معلنة مسبقاً، واستمرت أربعة أيام في بكين، بين كبار مسؤولي الأمن من البلدين. وذكر بيان صادر عن إيران والسعودية والصين، أن طهران والرياض اتفقتا "على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدةٍ أقصاها شهران". وأضاف: "الاتفاق يتضمن تأكيدهما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

في حين قطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها بطهران في أثناء خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض رجل دين شيعياً.

