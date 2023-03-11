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أحدهما ضابط.. إصابة شخصين إثر مشاجرتين في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "ضابط برتبة نقيب منسوب للجيش أصيب نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ضمن منطقة الكرادة في بغداد".

وأضاف، أن "الاصابة في منطقة الساق وكان الضابط في الإجازة".


وفي سياق منفصل، قال المصدر، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة الشعب".

وأضاف ان "المشاجرة اسفرت عن اصابة احد اطراف المشاجرة برصاصة في منطقة الفخذ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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