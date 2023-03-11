انت الان تتابع خبر صحيفة إسبانية: مبابي نادم على تجديد عقده لباريس.. هذا شرط الريال للتعاقد معه والان مع التفاصيل
2023-03-11 | 07:45
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ذكرت صحيفة "ماركا" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي اتصل بإدارة ريال مدريد الصيف الماضي وشرح لهم موقفه بخصوص التجديد لباريس سان جيرمان وعبر عن ندمه بشأن قراره، كما استفسر إن كانوا ما زالوا مهتمين بالتعاقد معه من جديد في المستقبل.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد تنتظر قرار اللاعب إن كان يريد مغادرة باريس سان جيرمان عبر عدم تفعيل تمديد عقده لغاية صيف 2025 وعليه أن يتخذ الخطوة الأولى، ولن يذهب الفريق نحوه أو يدفع مقابلا للتعاقد معه الصيف القادم، ويفضل انتظار قدومه مجانا صيف 2024.
ورفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعليق على أخبار إمكانية ضم مبابي، وأكد أنه لن يجيب عن أي سؤال يخص نجم باريس سان جيرمان.
إدارة ريال مدريد تنتظر قرار مبابي إن كان يريد مغادرة باريس سان جيرمان عبر عدم تفعيل تمديد عقده لغاية صيف 2025.
وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" المقرب من ريال مدريد، فإن فلورنتينو بيريز رئيس الفريق وخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام يعرفان كل ما سيترتب على إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا والتوقيع المحتمل مع مبابي.
كما أن قادة ريال مدريد لا يجهلون ندم مبابي بعد شهور قليلة من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي تأكد من خلال تصريحات الصحفي كارلوس كاربيو مدير الاتصال في "ماركا".