انت الان تتابع خبر حسن شاكوش يحتفل بزفافه وزوجته تثير الجدل بتصرف غريب (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والتقطت عدسات المصورين صورًا للعروس وهي تسجد فرحاً قبل دخول حسن شاكوش إلى القاعة لرؤيتها، ما أثار دهشة الموجودين.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل، ظهر في إحداها حسن شاكوش وهو يتحدث قائلا: "موضوع مختلف إني أبقى عريس، دي بالنسبة لي معجزة، هغنيلها حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، وهي بنت الجيران على فكرة".وأدى شاكوش أغنيته "افتحي شباكك أنا جيت" التي قدمها من قبل بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، وإخراج هادي الباجوري.وحرص مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا صديقا حسن شاكوش على الشهادة على عقد القران الذي أقيم داخل قاعة الحفل.وأكد حسن شاكوش لوسائل إعلام محلية أن زوجته ليس لها علاقة بالفن ولا وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها لو طلبت دخول الفن سيمنعها، وسيمنعها من أشياء كثيرة، لأنه رجل "صعيدي"، واختار زوجته لتصبح "ست بيت" على حد قوله.وكان حسن شاكوش قد احتفل بخطوبته في حفل بسيط أقيم في الشارع بجوار منزل خطيبته، وحضره عدد من أصدقائه منهم عمر كمال وحمو بيكا.وشارك عمر كمال آنذاك صورة تجمع بينه وبين شاكوش وخطيبته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي".