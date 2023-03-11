شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء من العيار الثقيل يجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين الطرفين، وذلك نرصد لكم في السطور التالية..

من المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس مساء اليوم السيت الموافق11 من مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تُذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويبحث العديد من مرتقبي المباراة عن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أن يدخل به أمام أصحاب الديار، والذي نرصده لكم فيما يلي..

من المتوقع أن يتسلح بيب جوارديولا بالتشكيلة التالية أمام كريستال بالاس..

في حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جايل والكر، روبين دياز، مانويل أكانجي

في الوسط: رياض محرز، رودري، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش

خط الهجوم: جوندوجان، فيل فودين، هالاند.

موقف مانشستر سيتي وكريستال بالاس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023

تقع كتيبة السماوي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يرتكز الأخير في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.