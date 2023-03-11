انت الان تتابع خبر الشمري يوجه بمعاقبة عدد من الضباط والمنتسبين بأحد اقسام الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " بهدف متابعة عمل أقسام ومراكز الشرطة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، أجرى الشمري، جولة تفقدية إلى قسم شرطة الشعب".

وأضاف، أن "الوزير أطلع على سير العمل والواجبات المناطة به، إذ تبين وخلال هذه الزيارة وجود تقصير من قبل عدد من الضباط والمنتسبين في إداء الواجب و الالتزام به"، مبيناً أن "الشمري وجه بمعاقبة المقصرين وفق الضوابط والقوانين والسياقات الإدارية".



كما أجرى، وزير الداخلية، جولة ميدانية في منطقة الشعب للاطلاع على الأوضاع الأمنية وتفقد أحوال المواطنين في هذه المنطقة، مشدداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، بحسب البيان.