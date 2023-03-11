شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات سوخوي الروسية على أبواب إيران.. إبرام اتفاق بين طهران وموسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد قرابة عامين من انتهاء القيود الأممية على مشتريات إيران من الأسلحة التقليدية، تمكنت طهران، من إبرام صفقة، لشراء مقاتلات من طراز "سو-35" الروسية.

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إنّ إيران أتمّت صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"، مشيرةً إلى أنّ المعلومات المتعلقة بعدد الطائرات وتوقيت تسليمها سرية.

ووفقًا لمكتب الممثل الدائم لإيران، فإنه بعد إلغاء القيود الإيرانية على شراء الأسلحة التقليدية، أنهت طهران عقد شراء سوخوي من روسيا، مضيفًا أن عدد المقاتلات وموعد تسليمهم "سري".

وأوضحت البعثة أنه "بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، عرضت إيران على مجموعة من الدول استعدادها لشراء طائرات مقاتلة"، فيما قالت روسيا إنّها مستعدة للبيع.

وأضافت البعثة أنّ الطائرات المقاتلة "سو-35" مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة إلى إيران، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء القيود الأممية المفروضة على مشتريات إيران من الأسلحة التقليدية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أتمّت طهران إجراءات صفقة شراء تلك المقاتلات.

وردًا على سؤال بشأن شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد رضا آشتياني، يوم الأربعاء الماضي، إن "هذه المسألة لا تزال قيد المتابعة ولم يتم استلام أي معدات بعد".

فيما ذكر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران شهريار حيدري، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مقاتلات "سوخوي 35" التي طلبتها إيران من روسيا ستصل في مارس/آذار الجاري.

وقال حيدري إن "طهران طلبت من موسكو أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والمروحيات، والطائرات الحربية، والمنظومات الصاروخية والمدفعية، والدبابات"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأسلحة بمعظمها ستصل إلى البلاد قريبًا".

فيما قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، الأسبوع الماضي، إن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.