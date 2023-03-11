شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمواجهة النفوذ الصيني.. بلينكن في جولة إفريقية خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إثيوبيا الأسبوع المقبل، لمناقشة جهود السلام الرامية لإنهاء الحرب التي زعزعت علاقات البلدين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، سيقوم بلينكن بأول زيارة لدبلوماسي أمريكي كبير للنيجر لإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني في منطقة الساحل.

في أديس أبابا، سيجري بلينكن يومَي الأربعاء والخميس محادثات حول تنفيذ اتفاق 2 نوفمبر/تشرين الثاني للسلام في تيجراي، وسيلتقي شركاء في المجال الإنساني وجهات فاعلة في المجتمع المدني لمناقشة الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، حسب البيان.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بلينكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والقادة الأفارقة نهاية العام الماضي في واشنطن.

ولم يذكر البيان ما إذا كان بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وفي العاصمة النيجيرية نيامي، سيجري وزير الخارجية الأمريكي يومَي الخميس والجمعة لقاءين مع رئيس النيجر محمد بازوم ومع نظيره حسومي مسعودو.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يجريها دبلوماسي أمريكي لهذا البلد المحوري في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

ويشمل برنامج بلينكن أيضا، لقاء مع شباب متضررين من العديد من الصراعات في المنطقة.

وتأتي زيارة بلينكن للنيجر، فيما تحاول روسيا التفوق على الغربيين في المنطقة، وعلى خلفية زيادة وجود مجموعة فاجنر الروسية.

- تتهافت الدول الكبرى على القارة الإفريقية من أجل البحث عن موطئ قدم بها، وسط نفوذ صيني يتسع ومحاولات أمريكية وروسية لسحب البساط.

- يساور الولايات المتحدة قلق كبير من التوسع المتزايد للنشاط التجاري الصيني في إفريقيا، وتعتبر الإدارة الأمريكية أن حضور بكين في القارة سيفضي إلى توسيع النفوذ الاقتصادي لها.

تعد الصين أكبر شريك تجاري رئيسي لقارة إفريقيا، ومستثمرا بارزا في مشروعات البنية التحتية والتعدين.

- أظهرت بيانات الهيئة الوطنية العامة للجمارك أن التجارة بين الصين وإفريقيا وصلت إلى 254.3 مليار دولار في 2021، بزيادة 35.3% على أساس سنوي.