شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس القادمة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في الأسبوع الـ 27 من مجريات البطولة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة مساء الغد السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موقف مانشستر سيتي وكريستال بالاس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يقع السماوي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يرتكز كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة.