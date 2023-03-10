أول تعليق من بايدن على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

الشارقة - اميمة ياسر -

عقب الرئيس الأمريكي جو بايدن، على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.

وأكد بايدن، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أنه "كلما كانت علاقات إسرائيل وجيرانها أفضل، كان ذلك أفضل للجميع".

وأفاد موقع قناة "روسيا اليوم" بأن بايدن قرر تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عام آخر.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخص وعدة وشركات في الصين بدعوى مساعدة إيران في إنتاج الطائرات المسيرة.

وفرضت واشنطن ايضاً عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بدعوى ارتكاب انتهاكات حقوق النساء والفتيات وأيضا لقمع المتظاهرين السلميين.

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في وقت سابق الجمعة توصلهما إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وذكر بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بكين، "يتضمن عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل تلك الخطوات وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما."

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طهران والرياض اتفقتا أيضاً على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.