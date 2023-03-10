ترحيب عربي واسع بعودة العلاقات بين السعودية وإيران

الشارقة - اميمة ياسر -

رحبت عدة دول عربية، بإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، خلال مدة أقصاها شهران، بعد قطيعة استمرت قرابة 7 سنوات.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقا لبيان ثلاثي "سعودي إيراني صيني" مشترك.

وأعلنت كل من مصر، وسلطنة عمان، والعراق، والإمارات، والبحرين، وقطر، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيانات منفصلة الترحيب بالخطوة.

ورحبت مصر بالخطوة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، جاء فيه أن القاهرة "تأمل أن يسهم اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة".

وقالت وزارة خارجية سلطنة عمان في بيان لها إن البلاد "ترحب بالبيان الثلاثي بين السعودية وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن العراق "رحب بفتح صفحة جديدة بين إيران والسعودية بعد أن اتفقت الدولتان الجارتان على إعادة العلاقات".

كما أعلن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحيب بلاده بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا أن "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة".

ورحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، معربا عن دعم مجلس التعاون لما ورد في البيان المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، أجرى اتصالين بنظيريه الإيراني والسعودي للترحيب بالاتفاق.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق السعودية إيران، وبرعاية من الصين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمن البيان الثلاثي تأكيد البلدين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، على أن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما عام 2001.

ووقع على البيان الثلاثي المشترك كل من: علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.