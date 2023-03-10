الإمارات تعلق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عن ترحيبه بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن الإمارات مؤمنة بأهمية الحوار بين دول المنطقة.

وكتب قرقاش تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

وأكد مستشار رئيس دولة الإمارات أن بلاده "مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة، نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع".