شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يسعد لاعبى "كابيتانو" وأسرهم بحضور مباراة البرنامج النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهتافات "بنحبك ياريس"، حرص الجمهور المشارك فى المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر"، على توجه عبارات الشكر والمحبة للرئيس عبد الفتاح السيسى من المدرجات.

وجاء ذلك تعبيرًا منهم على السعادة البالغة، بعد تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريفه المباراة النهائية، بين فريقي حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، وعلى أبو جريشة بقيادة محمد اليمانى، خلال بطولة "كابيتانو مصر" في نسختها الأولى.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التى تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته فى المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.