شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد مشروع محور شمال الأقصر والمواقف والأسواق بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع إنشاء "محور شمال الأقصر"، ومرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الأقصر.

ويربط محور شمال الأقصر الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى، مارا بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تجرى حالياً، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترا، بعرض 6 حارات، بتكلفة 2 مليار جنيه.

وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه تجرى أعمال تنفيذ (محور شمال الأقصر) لربط البر الشرقى لنهر النيل بالبر الغربي، وإن خطة تنفيذ المحور تتضمن تنفيذ 10 كبارى علوية و2 كوبرى سطحى على الترع، وهو يعد نقلة كبيرة فى مجال التنمية لمحافظات جنوب الصعيد، بتكلفة تتخطى حاجز الـ2 مليار جنيه.

كما تفقد الوفد البرلماني مشروع تطوير موقف البياضية الذي تبلغ مساحته 9750 متر مربع، ويحتوى على 10 محال تجارية، وكافيتريا، ومسجد وغرف أمن وبوابة رئيسية، ولاند سكيب، ويستوعب 400 سيارة بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه.

كما شهدت الجولة تفقد الموقف الكبير لعدد من الخطوط بمساحة 2900 متر، ويستوعب 286 سيارة وتبلغ تكلفته الإجمالية 11 مليون ونصف، والموقف الصغير بمساحة 1550 مترا، ويستوعب 127 سيارة.

وتفقد أيضا وفد لجنة الإدارة المحلية سوق الخضار والذي تبلغ مساحته 3500 متر، وتم ترفيقه بالكامل، ويضم 286 باكية، بتكلفة 25 مليون جنيه، كما تفقد الوفد البرلماني المركز التكنولوجي بالقرنة.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.