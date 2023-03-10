شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.
جدول مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي ي السطور التالية..
مواعيد مباريات السبت 11 مارس في الدوري الإنجليزي
بورنموث × ليفربول
الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.
الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
ليدز يونايتد × برايتون
الخامسة بتوقيت القاهرة.
السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
السابعة بتوقيت أبو ظبي.
ايفرتون × برينتفورد
الخامسة بتوقيت القاهرة.
السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
السابعة بتوقيت أبو ظبي.
ليستر سيتي × تشيلسي
الخامسة بتوقيت القاهرة.
السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
السابعة بتوقيت أبو ظبي.
توتنهام هوتسبير × نوتنجهام فورست
الخامسة بتوقيت القاهرة.
السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
السابعة بتوقيت أبو ظبي.
كريستيال بالاس × مانشستر سيتي
السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
مواعيد مباريات الأحد 12 مارس في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي.
وست هام يونايتد × أستون فيلا
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي.
-فولهام × آرسنال
الرابعة بتوقيت القاهرة.
الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
السادسة بتوقيت أبو ظبي.
نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون
السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.