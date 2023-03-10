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مواعيد مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

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محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023.  

جدول مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية، جدول مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي ي السطور التالية..

مواعيد مباريات السبت 11 مارس في الدوري الإنجليزي

بورنموث ×

الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.  

الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.  

الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

ليدز يونايتد × برايتون

الخامسة بتوقيت القاهرة.  

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

ايفرتون × برينتفورد  

الخامسة بتوقيت القاهرة.  

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

ليستر سيتي ×

الخامسة بتوقيت القاهرة.  

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

توتنهام هوتسبير × نوتنجهام فورست

الخامسة بتوقيت القاهرة.  

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

كريستيال بالاس × مانشستر سيتي

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  

الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.  

التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

مواعيد مباريات الأحد 12 مارس في الدوري الإنجليزي 

مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون

الرابعة بتوقيت القاهرة.  

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

وست هام يونايتد × أستون فيلا

الرابعة بتوقيت القاهرة.  

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

-فولهام × آرسنال

الرابعة بتوقيت القاهرة.

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.  

السادسة بتوقيت أبو ظبي.  

نيوكاسل يونايتد × وولفرهامبتون

السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.  

السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.  

الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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