شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الجولة الـ 27.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023، قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 27 من مجريات البطولة.

موعد افتتاح منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي 2022/2023

وتُفتتح منافسات الجولة الـ 27 من البريميرليج، بمواجهة تجميع بين ليفربول وبورنموث مساء الغد السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 27

ونرصد لكم في السطور التالية جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 27، وذلك يأتي فيما يلي..

المركز الأول- آرسنال، 63 نقطة.

المركز الثاني- مانشستر سيتي، 58 نقطة.

المركز الثالث- مانشستر يونايتد، 49 نقطة.

المركز الرابع- توتنهام هوتسبير، 45 نقطة.

المركز الخامس- ليفربول، 42 نقطة ى

المركز السادس- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

المركز السابع- فولهام، 39 نقطة.

المركز الثامن- برايتون، 38 نقطة.

المركز التاسع- برينتفورد، 38 نقطة.

المركز العاشر- تشيلسي، 34 نقطة.

المركز الحادي عشر- أستون فيلا، 34 نقطة.

المركز الثاني عشر- كريستال بالاس، 27 نقطة.

المركز الثالث عشر- وولفرهامبتون، 27 نقطة.

المركز الرابع عشر- نوتنجهام فورست، 26 نقطة.

المركز الخامس عشر- ليستر سيتي، 24 نقطة.

المركز السادس عشر- وست هام يونايتد، 23 نقطة.

المركز السابع عشر- ليدز يونايتد، 22 نقطة.

المركز الثامن عشر- ايفرتون، 22 نقطة.

المركز التاسع عشر- ساوثهامبتون، 21 نقطة.

المركز العشرون- بورنموث، 21 نقطة.