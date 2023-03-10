شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى اللقاء المقرر أن يجمع بين ليفربول وبورنموث مساء الغد السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على بورنموث مساء الغد السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ؤ الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويستاءل العديد من عشاق الريدز عم التشكيل المتوقع أن يدخل به ليفربول أمام بورنموث، والذي نوضحه لكم فيما يلي..

من المتوقع أن يتسلح يورجن كلوب بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر ارنولد، فيرجيل فان ديك، جويل ماتيب، أندري روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، ستيفان بايتيتش.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

تعرف على موقف ليفربول وبورنموث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يقع ليفربول في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بينما يُعاني بورنموث في المركز الأخير برصيد 21 نقطة فقط لا غير.