شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي المقرر أن تقام أمام بورنموث.

ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ليفربول الذي يسعى إلى مواصلة صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز المثير الذي حققه على مانشستر يونايتد في الأنفيلد بسباعية نظيفة، بينما يتطلع بورنموث إلى تحسين موقفه في جدول الدوري والهروب من قاع الترتيب.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الريدز وبورنموث، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُفتتح منافسات الجولة الـ 27 من البريميرليج مساء الغد السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري، باللقاء المرتقب بين ليفربول وبورنموث.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تُذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات " بي إن سبورت" الرياضية القطرية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات الدوري الإنجليزي في نسخته الجارية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف ليفربول وبورنموث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يقع ليفربول في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاملًا في رصيده 42 نقطة، بينما يرتكز بورنموث في قاع البريميرليج برصيد 21 نقطة فقط لا غير.