شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرصد التعاقد مع بطل العالم فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف موقع Goal العالمي، أنه هناك حالة من الإهتمام الخاص من إدارة مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير أن اللاعب يحظي بدعم مسئولي اليونايتد وجهازه الفني بصورة كبيرة، خاصة أن التعاقد مع اللاعب لن يكلف مسئولي الشياطين الحمر سوي 11 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب.

هذا ويرغب ديبالا فى الرحيل عن صفوف روما بنهاية الموسم الجاري، مع بحث إمكانية تواجده فى الدوري الإنجليزي من عدمه، حيث يضع اللاعب الإنضمام إلى برشلونة أولوية له خلال المرحلة القادمة.



موقف برشلونة من التعاقد مع اللاعب

ولم يحسم نادي برشلونة إلى الآن، موقفهم النهائي من التعاقد مع ديبالا من عدمه فى الصيف، يأتي ذلك بسبب تذبذب مستوي اللاعب، وإحداثه العديد من الأزمات، رغم كونه واحدة من المواهب العالمية الفزة، والذي تألق بشكل لافت فى فترته السابقة مع يوفينتوس.



موقف اللاعب من عرض اليونايتد

ومن جانبه، لم يغلق ديبالا الباب تمامًا أمام فكرة تواجده داخل قلعة الشياطين الحمر، حيث يري أن اليونايتد تطور كثيرًا، والإنتقال إليه خلال المرحلة القادمة سيضمن له العودة للتويج بالألقاب مرة أخري.