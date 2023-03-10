شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينافس ليفربول لخطف صفقة كبرى.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

أخر تطورات مفاوضات ليفربول وريال مدريد مع بلينجهام

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر تطورات مفاوضات ريال مدريد وليفربول مع النجم الإنجليزي جود بلينجهام، نجم خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان قد رفض مسئولو نادي بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي الماضي، التخلي عن خدمات بيلينجهام، الذي كان هدفا واضحا لليفربول الإنجليزي.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "ريليفو" الإسبانية، على أن التركيز حاليًا داخل ريال مدريد على صفقة بيلينجهام فقط وهم مقتنعون من نجاح الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ليفربول ومانشستر سيتي مستعدون لدفع راتب ضخم للحصول على خدمات اللاعب وهو راتب لا يتوافق مع جدول الرواتب الذي وضعه بيريز وهنا تكمن المشكلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تم عقد اجتماع مع والد بيلنجهام، الذي يقود المفاوضات من جهة اللاعب، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حاليًا.