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للقتال في أوكرانيا.. مجموعة "فاغنز" تفتح مراكز للتجنيد في روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - ونقل المكتب الإعلامي لشركته "كونكورد" على "تلغرام"، عن يفغيني بريغوجين قوله: "في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، فُتحت مراكز تجنيد لصالح فاغنر. ويأتي مقاتلون جدد إلى هناك، وسيرافقوننا للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم".

وتقاتل مجموعة فاغنز في الخطوط الأمامية للقتال الدامي الهادف للسيطرة على باخموت في أوكرانيا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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