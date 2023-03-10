انت الان تتابع خبر للقتال في أوكرانيا.. مجموعة "فاغنز" تفتح مراكز للتجنيد في روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل المكتب الإعلامي لشركته "كونكورد" على "تلغرام"، عن يفغيني بريغوجين قوله: "في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، فُتحت مراكز تجنيد لصالح فاغنر. ويأتي مقاتلون جدد إلى هناك، وسيرافقوننا للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم".وتقاتل مجموعة فاغنز في الخطوط الأمامية للقتال الدامي الهادف للسيطرة على باخموت في أوكرانيا.