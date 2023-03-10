انت الان تتابع خبر بسبب الإصابة.. ليفربول يعلن غياب دياز وألكانتارا أمام بورنموث والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449949-638140594254356001.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-10 | 16:35
84 مشاهدة
اعلن ليفربول، اليوم الجمعة، غياب الثنائي تياجو ألكانتارا ولويس دياز، عن مباراة الفريق أمام بورنموث، غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإصابة.
ويعمل لويس دياز داخل صالة الألعاب الرياضية منذ أيام، ولم ينضم للتدريبات الجماعية للفريق.
من جانبه، لم يعد تياجو ألكانتارا للتدريبات مع باقي المجموعة، ويستمر غيابه لعدة أسابيع.
وعلى الأرجح، لن يتمكن لويس دياز أيضا من المشاركة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
من جانبه، لم يعد تياجو ألكانتارا للتدريبات مع باقي المجموعة، ويستمر غيابه لعدة أسابيع.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا