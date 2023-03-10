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بسبب الإصابة.. ليفربول يعلن غياب دياز وألكانتارا أمام بورنموث

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449949-638140594254356001.jpg

2023-03-10 | 16:35

بسبب الإصابة.. ليفربول يعلن غياب دياز وألكانتارا أمام بورنموث

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اعلن ليفربول، اليوم الجمعة، غياب الثنائي تياجو ألكانتارا ولويس دياز، عن مباراة الفريق أمام بورنموث، غدا السبت، في الممتاز، بسبب الإصابة.
ويعمل لويس دياز داخل صالة الألعاب منذ أيام، ولم ينضم للتدريبات الجماعية للفريق.

وعلى الأرجح، لن يتمكن لويس دياز أيضا من المشاركة في إياب ثمن نهائي أمام .

من جانبه، لم يعد تياجو ألكانتارا للتدريبات مع باقي المجموعة، ويستمر غيابه لعدة أسابيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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