بسبب الإصابة.. ليفربول يعلن غياب دياز وألكانتارا أمام بورنموث

ويعمل لويس دياز داخل صالة الألعاب الرياضية منذ أيام، ولم ينضم للتدريبات الجماعية للفريق.

وعلى الأرجح، لن يتمكن لويس دياز أيضا من المشاركة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

من جانبه، لم يعد تياجو ألكانتارا للتدريبات مع باقي المجموعة، ويستمر غيابه لعدة أسابيع.

