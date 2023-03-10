شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قواعد رئيسية لمكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها وفقا لقانون المنشآت الفندقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها ب6 قواعد رئيسية للتحلى بالمسئولية المهنية جاءت كما يلى:
١ - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .
٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد .
٣- تجنب تعارض المصالح .
٤ - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد .
٥- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.
٦- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .