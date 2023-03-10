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6 قواعد رئيسية لمكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها وفقا لقانون المنشآت الفندقية

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القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها ب6 قواعد رئيسية للتحلى بالمسئولية المهنية جاءت كما يلى:

 

١ - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .

٢- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد .

٣- تجنب تعارض المصالح .

٤ - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد .

٥- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.

٦- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .

 

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