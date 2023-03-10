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محمد الفلاح - اقترب النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق رقم قياسي جديد رفقة الريدز ليفربول وذلك خلال مواجهة بورنموث والمقرر لها غدًا السبت في افتتاح الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع ليفربول

وكان محمد صلاح قد حقق العديد من الأرقام القياسية في مواجهة مانشستر يونايتد والتي حقق فيها الريدز الفوز بسبعة أهداف دون رد وأصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويأمل النجم الدولي محمد صلاح في الانفراد برقم قياسي جديد حيث يتساوي النجم المصري مع مايكل أوين كأكثر اللاعبين تسجيلًا لفريق ليفربول خارج الأرض برصيد 55 هدف.

وفي حالة سجل محمد صلاح هدف في شباك بورنموث سوف ينفرد بالرقم كأكثر لاعب في تاريخ الليفر تسجيلًا للأهداف خارج الأرض.

ويعتبر بورنموث الخصم الأسهل للنجم الدولي المصري محمد صلاح حيث سجل 8 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها ضد الفريق الإنجليزي في البطولة المحلية والبريميرليج.