شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يوجه رسالة نارية لـ برونو فرنانديز عقب مباراة ريال بيتيس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على أداء برونو فرنانديز لاعب الفريق أمام ريال بيتيس، في بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح مانشستر يونايتد من الفوز أمام نظيره ريال بيتيس، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتحدث تين هاج في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: أنا سعيد بوجود برونو فرنانديز قائدًا للفريق، أعتقد أنه كان أفضل لاعب في أرض الملعب، وأظهر شخصيته.

وتابع: هو لعب في العمق أكثر، لقد طلبت منه ذلك، كان قائدًا وتحكم في إيقاع اللعب، ومرر الكثير من الكرات بين الخطوط.

وتعرض برونو فرنانديز لهجوم قوي، عقب هزيمة مانشستر يونايتد القاسية أمام نظيره ليفربول بسباعية نظيفة دون رد.