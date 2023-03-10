شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف غيابات ليفربول لمباراة بورنموث.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف غيابات الفريق عن مباراة بورنموث، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الخاص باللقاء: آمل أن يتدرب لويس دياز خلال الأسبوع المقبل، وبالنسبة إلى تياجو ألكانتارا سنرى كيف سيتطورفي الأسبوعين المقبلين، لا توجد إصابات جديدة، جو جوميز ليس متاحًا أيضًا، الثلاثة غير متاحين، هم في مراحل مختلفة.

وتابع: علينا أن نطارد ونتحدى لكن هذه قصة جانبية إلى حد كبير، القصة الرئيسية ستذهب إلى بورنموث، لم نحصل على النقاط بعد، قدتكون الطريقة التي يلعبون بها غير مريحة إلى حد كبير لكل فريق، نحن نقاتل من أجل الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا،لكن القتال من أجل البقاء في الدوري كبير جدًا وأنا متأكد من أن بورنموث سيبذل قصارى جهده.

وأضاف: نريد أن نذهب إلى المركز الرابع، هذا هو الهدف، إنه واضح ولكن لا شيء مع المباراة غدا، نحن بحاجة إلى التركيز بشكل كامل على بورنموث.

واستكمل: لبضعة أيام كانت نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد قصة ضخمة، ولكن ليس بالنسبة لنا، لقد فزنا 7-0 وهو أمر غريبللغاية، ومن الجميل مشاهدته، إنه ليس مهمًا اليوم، مباراة جيدة لكننا مستمرون.

وأشار: الأمر أكثر تعقيدًا، النتيجة الأولى ضد بورنموث كانت نتيجة مماثلة لليونايتد، كنت أعرف بعد الفوز 9-0، لن يكون الأمر ممتعًا في مباراة الإياب، يلعب بورنموث بنظام مختلف الآن ولا نلعب على أرضنا، وعلينا إظهار التناسق بعيدًا عن أرضنا وخلق الأجواء التي نحتاجها داخل الملعب واستخدامها، يجب أن نكون مستعدين.

وأتم عن قرار فيرمينيو: نعم، لقد فوجئت قليلا ولكن لم أتأثر، كان من الممكن أن يسير في اتجاهين وأنا أحترمه كثيرًا، إنه أمر طبيعي تمامًا في هذه العلاقة الطويلة التي لدينا، كان الأمر مميزًا جدًا ثم الاستقبال الذي حصل عليه ضد يونايتد، يريد أن يضع نهاية إيجابية لهذه القصة الرائعة.