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باريس يكشف التفاصيل الاخيرة لإصابة نيمار

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449947-638140578347654874.jpg

2023-03-10 | 16:09

باريس يكشف التفاصيل الاخيرة لإصابة نيمار

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كشف نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور.
وقال البي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "نيمار أجرى جراحة في الكاحل، في مستشفى سبيتار بالدوحة".

وأضاف البيان أن "الجراحة أشرف عليها خبيران بحضور رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل".

وأكد النادي الباريسي، أن "الجراحة أجريت بنجاح، وسيتبع اللاعب البرازيلي، نظام الراحة قبل البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي".


وكان باريس سان جيرمان قد أعلن إصابة نيمار في كاحل القدم، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، لينتهي موسمه الحالي.

وسبق أن تعرض النجم البرازيلي للإصابة في كاحل القدم أكثر من مرة، وضربته إصابات عديدة، أبعدته فترات متباعدة تقترب من 3 مواسم منذ انضمامه لسان جيرمان في صيف 2017 قادما من .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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