انت الان تتابع خبر بسبب مناشداته.. الكرملين يغلق ابوابه امام رئيس مجموعة "فاغنر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بريغوجين، زعيم المجموعة المكونة من مرتزقة في رسالة نشرها على قناته في تطبيق تلغرام، إنه "تم حظره من قبل الكرملين بسبب مناشداته العلنية لتزويد قواته بمزيد من الذخيرة".

وظهرت مجموعة فاغنر كعامل رئيسي في الحرب على أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من عام 2022، وحظي بريغوجين في روسيا بتغطية إخبارية كبيرة لتكتيكاته الوحشية خلال الحرب، والعمليات التي يقوم بها مجندوه بين أصحاب السوابق والمدانين.



ومجموعة فاغنر منخرطة بشدة في معركة مدينة باخموت الأوكرانية، المستمرة منذ شهور.

وتشهد المدينة المعركة الأطول والأكثر فتكا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

والأهمية الاستراتيجية لباخموت موضع جدل، لكن المدينة اكتسبت أهمية رمزية وتكتيكية نظرا إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان.

وتسعى موسكو إلى تحقيق انتصار رمزي منذ انتكاساتها الفادحة الخريف الماضي وتأمل في أن يفتح لها الاستيلاء على المدينة الباب للسيطرة على الجزء الذي لا يزال خارجا عن سيطرتها في منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا.

وقدم بريغوجين في الأسابيع الأخيرة نداءات عامة عديدة للجيش الروسي الرسمي لتزويد رجاله بالمزيد من الذخيرة لمواصلة الهجوم على باخموت، منتقدا تعطل وصولها ومحملا موسكو مسؤولية أي خسارة في الأرواح بمجموعته.

وتابع بريغوجين : "من أجل منعي من طلب الذخيرة، قاموا بإغلاق جميع خطوط الهاتف الحكومية الخاصة في جميع المكاتب ووحدات فاغنر ومنعوا جميع تصاريح الدخول إلى الوكالات المسؤولة عن اتخاذ القرارات" بحسب الترجمة التي قدمتها صحيفة موسكو تايمز.

