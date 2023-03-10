شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصوت فى انتخابات الصحفيين 2023 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد نقابة الصحفيين الجمعة 17 مارس الجارى، لفتح باب التصويت على انتخابات نقابة الصحفيين 2023 فى الانعقاد الثانى بحضور 25%، يتنافس 11 مرشحا فى انتخابات الصحفيين 2023 على مقعد النقيب و40 على عضوية مجلس النقابة، على أن يتم التصويت يوم 17 مارس في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 9843 من المسددين وغير المسددين للاشتراكات بفرعي القاهرة والإسكندرية.

إجراءات التصويت

التوقيع فى كشوف الجمعية العمومة من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا

سيتم إرسال رسالة نصية لكل أعضاء الجمعية العمومية برقم ومكان لجنتهم

التصويت حتى 6 مساءً ويمكن المد ساعة حسب رؤية اللجنة المشرفة

طريقة التصويت:

يوجد ورقتان للنقيب وأخرى للأعضاء

التصويت بالأسم سواء ثلاثي أو الاسم الصحفي وليس بالأرقام

سيكون أمام الناخب قائمة بالأسماء يمكنه الاختيار منها

يجب اختيار نقيب واحد و6 أعضاء سواء فوق السن أو تحت السن أو كليهما

ويواصل الزميل محمد السيد الصحفي بجريدة الخليج 365، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" رقم 26 ، زياراته وجولاته المختلفة في مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك لعرض برنامجه الانتخابى الداعم للجماعة الصحفية.

ويتلخص البرنامج الانتخابى للزميل محمد السيد فى عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى حزمة من الخدمات، ومنها: تدشين خط ساخن فى النقابة للتواصل مع كل الأعضاء وخدمتهم على مدار 24 ساعة؛ بما يُتيح مسارًا سهلًا للتواصل وعرض المشكلات وحلِّها من خلال خدمة مُمتدّة من الموظفين والمستشارين القانونيين، وبتنسيق مُتواصل مع هيئة المكتب والنقيب، وتدشين مكتب اتصال خدمى لتلقّى شكاوى وطلبات الزملاء ومُتابعتها، والتنسيق مع كل جهات الدولة؛ من أجل إنجاز المصالح والخدمات وحلّ المشكلات بالاستفادة من تطوير العلاقة مع مؤسَّسات الدولة.

كما شمل البرنامج عودة (المؤتمر العام للصحفيين) ليكون فعّالية سنوية تتناول الشأن المهنى والنقابى، وتُوفّر مساحة للتواصل بين كل الأجيال من شيوخ المهنة والشباب، للخروج بأفكار وتوصيات تُعزّز الأداء النقابى وتساهم فى تطوير المهنة، والعمل على زيادة ربط الأعضاء بالنقابة من خلال توظيف إمكانات المقر وزيادة المزايا المتاحة على مستوى الخدمات والترفيه؛ بالتوسُّع فى البرامج الفنية والثقافية والأنشطة وعروض الأفلام وتطوير المطعم والكافيتريا وتأسيس يوم ترفيهى شهرى تتجمّع فيه الأسرة الصحفية، وتأسيس (حضانة أطفال) لخدمة الزميلات الصحفيّات، توفر خدمات استقبال ورعاية الأطفال بمقابل مادى بسيط؛ بما يسمح بتنمية موارد النقابة وخدمة الأسرة الصحفية وتوفير مساحة آمنة للأطفال بمواعيد أفضل من الحضانات الخاصة، وبما لا يتعارض مع ظروف العمل اليومية للزميلات.

وتضمن برنامج محمد السيد أيضا: مُحاربة الكيانات الوهمية ومُنتحلى صفة الصحفيين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يسمح بمُراجعة تراخيص الإصدارات المخالفة للقانون، وحصر مهنة (الصحفي) فى الأوراق والمعاملات الرسمية على أعضاء نقابة الصحفيين فقط، وتنمية موارد النقابة بأنشطة وبرامج نوعية، من خلال استغلال الإمكانات المتاحة مثل الأدوار غير المُستغلّة، أو مركز التدريب المتطوّر، عبر بروتوكولات تعاون مع المؤسَّسات والقنوات والجامعات لتوفير خدمات التدريب والتأهيل بمقابل من تلك المؤسّسات، وفصل استحقاق عضو النقابة لبدل التدريب والتكنولوجيا عن علاقته بمؤسَّسته، على أن يكون مُرتبطًا بالقيد فى جداول النقابة فقط، بغضّ النظر عن استمرار العلاقة التعاقدية بين الصحفى وجريدته أو حالة الملف التأمينى، وتعويض الحالات التى يتعذّر فيها ذلك بالعمل على زيادة بدل البطالة بما يوازى قيمته الحالية مضافًا إليه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا.