شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة النواب" بصالون التنسيقية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تشجيع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحمل في طياتها تشجيع القطاع الخاص، وأن يتبوأ مكانته في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الراهنة يعج العالم أجمع بالأزمات الاقتصادية.

وأكد "الفقى" أنه وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم يجب على اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات، مضيفا: "ولذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمر هام ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص".

وأضاف: "من أجل تزايد القطاع الخاص يجب أن تفسح له الدولة المجال وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها حوالي 62 نشاطا في مجموعة من القطاعات حتي يقود القطاع الخاص الاستثمارات في هذه القطاعات".

وأوضح أن وجود القطاع الخاص يجعل الجسم الاقتصادي للدولة لديه صلابة ومرونة وقدرة على تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية، مؤكدا أنه كلما توسع القطاع الخاص يزيد ذلك من إيرادات الدولة، وأن القطاع الخاص قادر بشكل أسرع علي التوسع في الاستثمار الأخضر أكثر من القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن أساسيات الاقتصاد المصري صحيحة ولكنها في حاجة إلي تصويب وهو ما تقوم به وثيقة سياسية ملكية الدولة، مؤكدا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أكبر من فكرة الخصخصة".

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، وشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى أبو زيد عضو المنتدى الاقتصادى بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.