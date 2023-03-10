شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة وسط ليفربول يغازل صلاح ويكشف عن لاعبه المفضل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقلت أحدي اللقاءات بين نجمي ليفربول محمد صلاح أسطورة الريدزالحالية وهدافه التاريخي فى الدوري الإنجليزي، وما بين النجم الإنجليزي جيرارد، أسطورة وسط الفريق السابقة.

وتناول الثنائي الحديث، حيث بادر صلاح بسؤال جيرارد، عن اللاعب المفضل له حاليا، ليجيبه جيرارد بكل توضع، أنت نجمي المفضل الآن، كما يجب أن تكون أنت، نظرا لأن ابني يحبك أكثر مني.

وواصل جيرارد: "بالنسبة لابني الصغير، أنا رقم 2 بالنسبة له، هو يعشق محمد صلاح كثيرًا، ويراه الأفضل عبر العصور داخل ليفربول، وهذا الأمر يزعجه قليلا، ولكن بالتأكيد صلاح يستحق الكثير".

وتابع:" بالبطبع بقاء صلاح داخل ليفربول لفترة أطول سيكون أمرا رائعا للفريق، هو يقدم الجديد دائمًا، حتى وإن كان بعيدا عن مستواه يستطيع التسجيل وصناعة الفارق، وهذا ما يميزه عن غيره من لاعبي البيرميرليج.



صلاح يشيد بجيرارد ويؤكد إمتنانه

ومن جانبه، حرص صلاح على الإشادة بهذه الروح العالية والحب الذي يلقاه بشكل كبير من نجم كبير بحجم جيرارد، كاشفا أن اللاعب كان أحد نجومه المفضلين قبل الإنضمام إلى ليفربول.



موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره بورنموث غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.