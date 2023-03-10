شكرا لقرائتكم خبر عن موقف سيلفا من الإنتقال إلى باريس فى الصيف.. قرار حاسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن هناك حالة من الإهتمام السائد داخل باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع النجم البرتغالي برناندو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، والذي يعد هدفا كبيرا لبرشلونة فى الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن باريس قام بفتح خط المفاوضات مع اللاعب، عقب توديع دوري الأبطال أمان البايرن، فى خطة الخليفي الجديد للإحلال والتجديد داخل الفريق، من أجل تحقيق دوري الأبطال فى الموسم القادم.

وبالنظر إلى موقف اللاعب، فلا يريد سيلفا الإقبال على تلك الخطوة، وتكرار ماسأة ميسي بالإنتقال إلى باريس، حيث يتمسك اللاعب بفكرة إنتقاله إلى برشلونة فى الصيف المقبل.

حيث كان برشلونة قريب من غاية للتعاقد مع اللاعب فى الصيف الماضي، لكن تمسك جوارديولا الشديد باللاعب، أدي إلى إستمراره مع الفريق السماوي خلال الموسم الحالي.



القدرة المالية فى صالح باريس

وتعد أكثر النقاط الفارقة فى إنتقال سيلفا القادم، هو المقابل المادي الذي سيجنيه السيتي من عملية إنتقال اللاعب، والذي من المتوقع أن يتجاوز قيمة حاجز ال70 مليون يورو حال رحيل اللاعب.

الشئ الذي يجعل حظوظ باريس الأقوي فى الفوز باللاعب، مع قدرته الكبيرة على حسم الأمور التفاوضية مع السيتي.