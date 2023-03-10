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الإعلام الأمني: عمليات أمنية واسعة لفرض الامن والاستقرار في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشر اللواء الأول في قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وفوج مغاوير الفرقة بعمليات فرض القانون في محافظة ديالى".

وأضافت: "باشرت القوات بعملية تفتيش ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في مناطق( شهربان وحي المعلمين والمهروت والهارونية) لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وفرض الامن والاستقرار في المحافظة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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