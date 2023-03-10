انت الان تتابع خبر في غضون شهرين.. إيران والسعودية يستأنفان العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه "عقب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في شباط الماضي، بدأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مباحثات مكثفة مع نظيره السعودي يوم الاثنين، بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الإيراني من أجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي".
وأعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على "استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".
وأعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على "استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".