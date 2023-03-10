انت الان تتابع خبر روسيا تعين سفيرا جديدا لها في دولة عربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك وفقا لمرسوم وقعه الرئيس ونشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، حيث كان السفير زيلتوف يشغل منصب سفير روسيا لدى السودان.

وجاء في الوثيقة: "تعيين زيلتوف فلاديمير فيليبوفيتش سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا لدى دولة الكويت".



وبموجب مرسوم آخر أقال الرئيس نيقولاي ماكاروف، الذي كان سفيرا لروسيا لدى الكويت منذ عام 2018، وبموجب وثيقة أخرى تم تعيين أندريه تشيرنوفول رئيسا للبعثة الدبلوماسية الروسية في السودان.

ولد زيلتوف عام 1967، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، ويعمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 1995، وعمل في مناصب مختلفة في الديوان المركزي لوزارة الخارجية وخارج البلاد.

