انت الان تتابع خبر الصحة تطلق الاستمارة الالكترونية للبيانات الاحصائية الخاصة بهذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح الحسناوي اعلنت وزارة الصحة اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالبيانات الاحصائية لخريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد الحكومية والاهلية من الملاكات الصحية داخل العراق من خريجي العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته".وأضاف البيان، انه "سيتم نشر الروابط الخاصة بباقي التخصصات تباعا عبر المواقع الالكترونية الرسمية للوزارة وحسب ما تم اعلانه سابقا".

أضغط هنا للدخول الى الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد.

