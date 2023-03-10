انت الان تتابع خبر محاولة تغيير اسم الجامع في سامراء تثير غضب واستنكار الأهالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رفض عشائري وشعبي في صلاح الدين لمساعي العتبة العسكرية تغيير اسم الجامع الكبير في سامراء والذي يعد جزءاً من تراث وتاريخ المدينة التي كانت تضم الكنائس والمعابد وتؤكد على التعايش السلمي بين مختلف المكونات.ديوان الوقف السني رفض ايضا واستنكر تلك الخطوة واصفاً إياها بالاستفزازية.. فيما تحدث عن كثرة حالات الاستحواذ على اوقافه من دون حسيب أو رقيب.

رفض تغيير اسم هذا الجامع ياتي اعتزازا بهوية مدينة اجوائها دينية وحضارية.. فجمالها يكمن بوجود مسجد هنا وقربه مرقد للامامين العسكريين اما اجراس الكنائس فيامل الاهالي سماعها تقرع مجددا كما كانت في السابق.