«وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز».. السيسي يبعث برقيتي عزاء إلى خادم الحرمين

الشارقة - اميمة ياسر - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وفاة الأميرة الجوهرة

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الخميس، عن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة "الجمعة" في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".