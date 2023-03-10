شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الجمعة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذي يزور المحافظة لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة والوقوف على احتياجات المحافظة ومواطنيها.

ورحب المحافظ بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك تعاون رشيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، مشيدا بجهود لجنة الإدارة المحلية في حل العديد من المشكلات في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.