انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أربعة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب خمسة اخرين إثر حادث سير مروع قرب منطقة الفهود بمحافظة ذي قار".

واضاف، ان"الجثث نُقلت للطب العدلي، والمصابين لاقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".



وتشهد الشوارع العراقية العديد من الحوادث التي يعزو مسؤولون عراقيون اتساع هذه المشكلة إلى تهالك الطرق وعدم إنشاء أخرى جديدة أو إضافة تحديثات على الموجودة قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إضافة إلى ضعف التجاوب مع تعليمات وقوانين المرور وقلة العلامات التحذيرية.

ويعدّ 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية التي تفتك بأرواح العراقيين، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا، وتعتبر الحصيلة المعلنة أكثر بكثير من أرقام ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها مدن عراقية مختلفة بين وقت آخر في العام ذاته.