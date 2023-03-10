انت الان تتابع خبر أمريكا تسمح للعراق بتسديد 500 مليون دولار من ديونه المستحقة لإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسيني بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن "العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن هذا ليس بمعنى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأموال".وأضاف، إن "أموال إيران موجودة في بنك خاضع لرقابة أمريكا، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، حيث أنه في مارس الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا المسار ودفع مستحقات إيران لتركمانستان من خلاله أيضا".

وقال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي تم السماح بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.

