اخبار العالم

اعتقال متهم بسرقة 6 دور سكنية في الديوانية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بسرقة 6 دور سكنية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من شعبة مكافحة اجرام البلدة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة بعد التعرف على محل سكنه في منطقة (حي العسكري)".
وأشار الى ان "المتهم اعترف أثناء التحقيق قيامه بتنفيذ 6 عمليات سرقة لدور المواطنين (قيد الانشاء) في المجمعات السكنية".
وأضاف ان "المتهم تم تصديق اقواله قضائيا واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا