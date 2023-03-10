انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بسرقة 6 دور سكنية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من شعبة مكافحة اجرام البلدة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة بعد التعرف على محل سكنه في منطقة (حي العسكري)".وأشار الى ان "المتهم اعترف أثناء التحقيق قيامه بتنفيذ 6 عمليات سرقة لدور المواطنين (قيد الانشاء) في المجمعات السكنية".وأضاف ان "المتهم تم تصديق اقواله قضائيا واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".