يخت أندروميدا .. تفاصيل جديدة حول السفينة التي فجرت «السيل الشمالي» للغاز الروسي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مجلة "شبيجل" الألمانية عن تفاصيل جديدة حول السفينة التي استخدمت في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في بحر البلطيق.

وحسب مصادر "سبيغل"، فإن السفينة التي يعتقد أنها استخدمت لنقل المتفجرات إلى مكان العملية، هي يخت "أندروميدا"، المسجل في ميناء بريغي في جزيرة ريوغن بشمال ألمانيا.

وتشير المجلة إلى أن اليخت، الذي يبلغ طوله 15 مترا، استأجره مجهولون عبر شركة خاصة في جزيرة ريوغن.

وأبحر اليخت من ميناء روستوك بشمال ألمانيا وتوقف لفترة قصيرة بالقرب من ميناء فيك في المنطقة ذاتها قبل التوجه إلى مكان التفجير.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية و"تسايت" الألمانية و"تايمز" البريطانية نشرت تقارير عن عملية تفجير "السيل الشمالي"، تحدثت عن وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" أو أوكرانيين وراء التفجير، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي دليل على أن هؤلاء الأشخاص تعاونوا مع السلطات الأوكرانية أو تلقوا أوامر منها.

ونفت التقارير كذلك وقوف الولايات المتحدة أو روسيا وراء العملية.

ورفضت السلطات الأمريكية التعليق على التقارير، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية في ألمانيا والسويد والدنمارك لا تزال مستمرة، بينما شككت روسيا في مصداقية المعلومات التي تم نشرها.

ونفت الحكومة الأوكرانية وجود أي علاقة لها بتفجير أنابيب "السيل الشمالي".