شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اليونايتد يدق أبواب باريس فى الصيف.. صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة صن البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان، يجهز للتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري مجواير، قائد مانشستر يونايتد، والذي أقترب بشدة من مغادرة قلعة الشياطين الحمر فى الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن باريس يجهز لتقديم عرضا كبيرا للاعب بقيمة ما يقارب من 56 مليون بورو، من أجل إتمام التعاقد مع المدافع الدولي، الأمر الذي قد يوافق عليه اليونايتد، فى ظل العقد المادي الكبير الذي يتقاضاه اللاعب.

يأتي ذلك فى ظل إقتراب راموس من مغادرة باريس فى نهاية الموسم الجاري، بسبب عقده الضخم مع الفريق الفرنسي، بجانب إمتلاكه العديد من العروض العربية المغرية، على رأسها النصر السعودي.



موقف هاج من رحيل مجواير

وفى هذا الإطار، منح تين هاج الضوء الأخضر من أجل رحيل مجواير عن صفوف اليونايتد، فى ظل إمتلاك الفريق البدائل المناسبة لذلك، بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه فاران مؤخرًا مع الشياطين الحمر.



نيوكاسل ينضم لصراع مجواير

وأوضحت بعض التقارير داخل اليونايتد، أن باريس ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع مجواير فى الصيف، حيث أن نيوكاسل يسعي بشكل جادي لإتمام التعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة.