خاضت روسيا وجورجيا حربا استمرت 5 أيام .. «أوكرانيا جديدة» تلوح في الأفق

الشارقة - اميمة ياسر - قال أستاذ في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة "لوباتشيفسكي" الحكومية الروسية في "نيجني نوفغورود"، إن القلق الروسي من احتجاجات جورجيا ، يرتبط بالخوف من تكرار "السيناريو الأوكراني في جورجيا".

يرجع ذلك لكون أساس الاحتجاجات هو الوقوف ضد قانون "العملاء الأجانب"، والذي تقدم به حزب يقال إنه مرتبط بشكل ما بروسيا، وتقليدا لقانون مشابه تعمل به موسكو، وذلك رغم أن قانونا مشابها أيضا تعمل به الولايات المتحدة.

الاحتجاجات يمكن أن تزيد المشاعر السلبية ضد كل ما هو روسي، بحسب الديب، الذي يصف ذلك بـ"الأمر الخطير"، وقد يحرك صراعا مجمدا بين روسيا وجورجيا.

في عام 2008، خاضت روسيا وجورجيا حربا استمرت 5 أيام؛ نتيجة تأييد موسكو استقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا.

يتحدث الديب عن محاولة الغرب "خلق نقطة ساخنة جديدة على الحدود الروسية؛ ما يزيد من قلق موسكو بشأن الأوضاع في جورجيا".