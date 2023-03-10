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الرئيس السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد السعودى فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية ، والأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

 

وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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