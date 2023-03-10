شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساخر من برونو فرنانديز عقب الفوز على ريال بيتيس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، على التعليق عن فوز فريقه أمس، على نظيره ريال بيتيس برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات ذهاب دور ال16 من الدوري الأوروبي.

وقال فرنانديز: "لقد تجاوزنا عقبة التعثر أمام ليفربول فى المواجهة السابقة، الشئ الأهم من وراء هذا الإنتصار أمام ريال بيتيس، مؤكدا أن الأمور تختلف تمامًا حينما يواجه اليونايتد أحدي الفرق الإسبانية".

وأضاف:" الأمور تسير دائما على ما يرام أمام الفرق الإسبانية، وأعتقد أن الجميع شاهد الآن، أن تفوقنا على برشلونة فى الدور الماضي، لم يكن مجرد صدفة ".

وواصل:" لقد قمنا بالتحدث مع أنفسنا عقب السقوط الكارثي أمام ليفربول، وأخبرنا المدرب أن الجماهير لن تتقبل فكرة السقوط أمام ريال بيتيس، الأمر الذي نتج عنه تحقيق هذا الفوز الكبير فى الأولد ترافورد".

وأختتم: "أظن أن الأمور قد حسمت، وأن الفريق قد وضع أحدي قدميه فى الدور ربع النهائي، ولكن مع ذلك فإن كرة القدم مليئة بالمتغيرات، ولا أحدا يعلم ماذا من الممكن أن يحدث فى مواجهة الإياب".



موعد مباراة الإياب بين اليونايتد وبيتيس

ومن المقرر أن يستضيف ريال بيتيس نظيره مانشستر يونايتد يوم الخميس القادم، فى مواجهة الإياب بالدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.